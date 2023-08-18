Çanakkale'de Memur-Sen üyeleri zam teklifiyle ilgili basın açıklaması yaptı Memur-Sen Çanakkale Şubesi üyeleri, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu zam oranları teklifine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

ÇANAKKALE (AA) - Memur-Sen Çanakkale Şubesi üyeleri, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Kamu İşveren Heyetinin sunduğu zam oranları teklifine ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Ücret skalasında düzenleme ve refah payı gibi taleplerini içeren dövizler taşıyan sendika üyeleri, Çanakkale kordonundaki "Troya Atı" önünde toplandı.

Memur-Sen Çanakkale İl Temsilcisi Suat Özen, grup adına yaptığı açıklamada, emeklerinin hakkını savunmak, seslerini duyurmak için 81 ilde alanlarda olduklarını söyledi.

Konfederasyonları ve 11 yetkili sendika ile 7. dönem toplu sözleşmede masaya sundukları tekliflere karşı kamu işvereninin verdiği teklifleri protesto ettiklerini aktaran Özen, şunları kaydetti:

"İki yıldır toplu sözleşme masasının toplanmasını, masanın dışında yapılan eksik ve yanlış düzenlemelerle bozulan gelir dağılımı adaletsizliğinin düzeltilmesini, sorunun bütün olarak görülmesini bekliyoruz. Refah payı dedik, düşük memur maaşında hesap hatası var, düzeltinsin dedik, emekli maaşıyla ilgili feryatları dile getirdik, ses yok. Seyyanen yapılan zam emekliliğe yansıtılsın dedik, yine ses yok. Kira yardımı konusundaki teklifimiz, üstelik, siyasilerce ifade edilmesine rağmen o da yok."

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.