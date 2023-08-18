Çanakkale'de 1 milyon 250 bin aynalı sazan balığı yavrusu göletlere bırakıldı

ÇANAKKALE (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Çanakkale'deki baraj ve göletlere 1 milyon 250 bin aynalı sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, yaptığı açıklamada, Çanakkale'de 2021 yılına kadar yaklaşık 70 bin balığın baraj ve göletlere bırakıldığını, bu sayıyı 2021 yılında 450 bine, 2022 yılında da 1,5 milyona kadar çıkardıklarını belirtti.

Çanakkale genelindeki baraj ve göletlere İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu'ndan temin edilen 1 milyon 250 bin aynalı sazan balığı yavrusunu bıraktıklarını ifade eden Karadağ, şunları kaydetti:

"Balık stoklarının artırılması suretiyle, su ürünleri tüketiminin artırılması ve tüketime bağlı istihdam oluşturması amacıyla iç su kaynaklarında çoğunlukla doğal bir tür olan, sportif ve ticari avcılıkta tercih edilen pullu sazan kullanılmaktadır. Yapılan çalışma ile göl ve göletlerin balık popülasyonlarının desteklenmesi, göl ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının göl ve göletlerden istifade etmesi hedeflenmektedir.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen balıklandırma programı kapsamında Çanakkale'de ihtiyaç duyulan göl ve göletlere balıklandırma çalışmaları devam edecektir. Beklenen faydanın üst düzeyde alınabilmesi, balıkların korunmasına ve sürdürülebilir avcılığa bağlı olduğundan, bırakılan bu yavruların en az bir kez yavru vermesine imkan tanınmasını balıkçılarımız ve halkımızdan beklemekteyiz."