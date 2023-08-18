AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Çanakkale'de "Şehir Buluşmaları"nda konuştu:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı," Önümüzdeki yıl gerçekleşecek yerel seçimlerde de aziz milletimiz, hizmet edecek kişileri, eser üretecek kadroları görecek ve ona göre oy hakkını kullanacak." dedi.

Yazıcı, partisince düzenlenen "Şehir Buluşmaları" kapsamında Çanakkale'de Deniz Polisevi'nde gerçekleştirilen basın toplantısında, ağustosun vakalar ve ders çıkarılacak olaylar itibarıyla zenginliklerle dolu bir ay olduğunu söyledi.

Türkiye'de ilk kez 10 Ağustos 2014'te yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde, doğrudan doğruya vatandaşın oyunu kullanmak suretiyle cumhurbaşkanı seçtiğini hatırlatan Yazıcı, "siyaset mühendisliğini kendisine meslek edinmiş" kimi unsurların, kurumların, kuruluşların AK Parti'ye cumhurbaşkanı seçtirmemek için demokratik kuralları bir yana bıraktığını dile getirdi.

Darbe teşebbüsüne varıncaya kadar çeşitli olaylar yaşandığını hatırlatan Yazıcı, "Ama AK Parti, millete var olduğu günden itibaren taahhüt ettiği gibi milletin hukukunu çiğnetmemek, her hal ve şartta milletin hukukundan yana bu ülkenin değerlerini koruyup kollayarak yürüyüş sergilemek üzere var olduğunu unutmaksızın bu süreçlerde hep milletten yana tavır koymuş, darbecileri bertaraf etmiştir." diye konuştu.

Türk siyasi hayatında 14 Ağustos 2001'in AK Parti'nin hukuken var olduğu günün tarihi olduğunu, milletin AK Parti'yi kuruluşundan 14 ay sonra 3 Kasım 2022'de tek başına iktidara getirdiğini anımsatan Yazıcı, "21 yıldır bu millet AK Parti'yi yetki vermek suretiyle iktidara taşımış, yetkilendirmiş, güç ve destek vermiştir. Demokraside esas olan millet iradesidir. " ifadesini kullandı.

AK Parti'nin siyasetinin kapsayıcı olduğunu kaydeden Yazıcı, "Biz siyasete faaliyet alanları itibarıyla dar çerçeveden bakmayız, geniş çerçeveden bakarız. Onun için yola çıkarken 14 Ağustos 2002'de kullandığımız sloganlar hala canlıdır. Bu sloganlarla yol haritamızı, iş görme tarzımızın çerçevesini belirlemiş, deklare etmişiz. Bunlardan hiç şaşmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, 28 Mayıs seçimlerinin sonuçlarına değinerek, sözlerine şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı Seçimi'nde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçmek suretiyle egemenlik hakkını sandığa yansıtmış olması, iş olsun diye değil. Bunu hiç kimse küçümseyemez. Bunu küçümsemek millete değer vermemek anlamına gelir. Milletin tercihleri güçlüdür. Eleştirisini yapar vatandaşımız, yapacak. Biz her işi tam tekmil yaptık, böyle bir iddiada değiliz, eksiğimiz var. Sorunları, imkanlara göre planlıyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da imkanların çözümü için gerekli kaynaklarımızı oluşturuyor, bunları ihtiyaçları projelendirmek suretiyle, öncelikleri belirleyerek yürüyüşümüzü devam ettiriyoruz."

- "Türkiye yapması gerekenleri yapmaya devam edecek"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Türkiye'nin lojistik kapasitesini, al yapı ihtiyaçlarını, insanı icraatın merkezine koymak suretiyle sağlık alanında yaptıkları üniteleri ve iyileştirmeleri, "Kimseyi aç açık bırakmayacağız" demek suretiyle hayata geçirdikleri sosyal politikaları milletin seçimde içselleştirdiğini ve desteğini ona göre verdiğini belirtti.

Ağustos ayının önemli olaylarından 17 Ağustos Marmara Depremi'ni de hatırlatan Yazıcı, bunun yaralarını dahi AK Parti hükümetlerinin sardığını anlattı.

Türkiye'nin deprem riski yüksek bir ülke olduğuna değinen Yazıcı, şunları kaydetti:

"6 Şubat'ta 11 ilimizi kasıp kavuran yüzyılın felaketini yaşadık. Bu felaketin olduğu andan itibaren ilgili tüm kamu ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları planlama yapmak, bütün imkanları seferber etmek suretiyle yaralarımızı sarmaya, bu travmatik durumları rehabilite etmeye çalıştık. Bu ekonomik zorlukların ve sıkıntıların yaşandığı sürede, 6 Şubat depremi dolayısıyla hükümet üzerine yüklenen yükü de varın siz hesap edin. İki gün önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı da açıkladı, 2023 yılında yapılacak harcama 762 milyar. Deprem riskini gözetmek suretiyle bir taraftan yapılaşmayı gerçekleştirirken, kentsel dönüşümü icra ederken, bir taraftan da Türkiye yapması gerekenleri yapmaya devam edecek."

Hayati Yazıcı, bir yerde yapılan seçimle yetkilendirildiklerinde, kendilerine oy veren, oy vermeyen ayrımına asla girmediklerini dile getirerek, "Hizmet herkesin hakkı. AK Parti'nin icraatının merkezinde insan var, siyasetinin temelinde millet var. Çünkü biz, Genel Başkanımız Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde milletin hukukunu korumak, insanımızın hayat standardını yükseltmek, önündeki sosyoekonomik engelleri azaltmak amacıyla bir araya gelmiş kadrolarız." dedi.

AK Parti'nin yürüyüşü ile Türkiye'nin büyüdüğünü ve geliştiğini ifade eden Yazıcı, "Türkiye'nin büyüyen milletler arasında bu gücüyle ve duruşuyla edindiği konum, bizim tarihimizin çok kıymetli sayfaları arasında yer almaktadır. Bunu kimsenin küçümseme hakkı ve lüksü yok. Millete hizmet yaparken bu perspektif hayati derecede önemli. Önümüzdeki yıl gerçekleşecek yerel seçimlerde de aziz milletimiz, hizmet edecek kişileri, eser üretecek kadroları görecek ve ona göre oy hakkını kullanacak diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ve Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ile partililer katıldı.

Hayati Yazıcı, daha sonra partililerle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.