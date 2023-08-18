Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Ezine Gıda İhtisas OSB'yi ziyaret etti

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.08.2023 - 17:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Ezine Gıda İhtisas OSB'yi ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

        Yazıcı, partisince düzenlenen "Şehir Buluşmaları" kapsamında geldiği Çanakkale'deki Deniz Polis Evi'nde partililerle düzenlediği toplantının ardından Yalı Camisi'nde cuma namazını kıldı.

        AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve partililerle Yalı Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Yazıcı, vatandaşlarla sohbet etti.

        Deniz Polis Evi'nde kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Yazıcı, daha sonra Ezine'deki Gıda İhtisas OSB'ye geçti.

        Yazıcı'yı burada, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, OSB Müdürü Alper Altınok ve diğer ilgililer karşıladı.

        Basına kapalı toplantıda Yazıcı'ya, Altınok tarafından yürüttükleri çalışmalara ilişkin brifing verildi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı daha sonra Ezine Belediyesi'ni ziyaret etti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Dibi bataklık olan gölette felaket!
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        Hakim Ziyech, İstanbul'a geliyor!
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İstanbul'da rapçilere operasyon! 3 gözaltı var
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        İngiltere'de 7 bebeği öldüren hemşire hakkında karar
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        Bitcoin'de 10 ayın en sert düşüşü
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        İstanbul'da yaşandı! Taksicinin darp ettiği adam öldü!
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Cezayirli kadının şüpheli ölümü! Otel penceresinden düştü
        Zaniolo gelişmesi!
        Zaniolo gelişmesi!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        Birbirlerini çok sevdiler! İki gencin acı sonu!
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        O kişiler aspirin kullansa bile felç olabilir
        Cem Uzan’dan after parti
        Cem Uzan’dan after parti
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Çiftlik evinde kâbus! Maskeli 7 soyguncu dehşeti yaşattı
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        Arazi anlaşmazlığında çifte cinayet!
        İnce tatil
        İnce tatil
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        "Atan İrfan Can ile tutan İrfan Can"
        Sahne Sultanların!
        Sahne Sultanların!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        İstanbul’un tarih ve görüntü hafızası, çürüyüp gitmekten Ergün Bey’in sayesinde kurtuldu!
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        9 yılda 929 milyar dolar kaybettik
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Geleceğin kraliçesi askeri eğitimde
        Elektrik tüketiminde yeni rekor
        Elektrik tüketiminde yeni rekor

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Çanakkale'de "Şehir Buluşmaları"nd...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Çanakkale'de "Şehir Buluşmaları"nd...
        Çanakkale'de 1 milyon 250 bin aynalı sazan balığı yavrusu göletlere bırakıl...
        Çanakkale'de 1 milyon 250 bin aynalı sazan balığı yavrusu göletlere bırakıl...
        Çanakkale'de Memur-Sen üyeleri zam teklifiyle ilgili basın açıklaması yaptı
        Çanakkale'de Memur-Sen üyeleri zam teklifiyle ilgili basın açıklaması yaptı
        Ayvacık açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı
        Ayvacık açıklarında 42 düzensiz göçmen yakalandı
        "Marmara'yı Haritalamak" atölyesi Gelibolu'da başladı
        "Marmara'yı Haritalamak" atölyesi Gelibolu'da başladı
        Çanakkale'de kavgada bıçaklanan genç öldü
        Çanakkale'de kavgada bıçaklanan genç öldü