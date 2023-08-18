AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, Ezine Gıda İhtisas OSB'yi ziyaret etti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.
ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Çanakkale'nin Ezine ilçesindeki Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.
Yazıcı, partisince düzenlenen "Şehir Buluşmaları" kapsamında geldiği Çanakkale'deki Deniz Polis Evi'nde partililerle düzenlediği toplantının ardından Yalı Camisi'nde cuma namazını kıldı.
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve partililerle Yalı Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulunan Yazıcı, vatandaşlarla sohbet etti.
Deniz Polis Evi'nde kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Yazıcı, daha sonra Ezine'deki Gıda İhtisas OSB'ye geçti.
Yazıcı'yı burada, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, OSB Müdürü Alper Altınok ve diğer ilgililer karşıladı.
Basına kapalı toplantıda Yazıcı'ya, Altınok tarafından yürüttükleri çalışmalara ilişkin brifing verildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı daha sonra Ezine Belediyesi'ni ziyaret etti.