Lapseki'de barajlara 484 bin pullu sazan yavrusu bırakıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki barajlara yüz binlerce pullu sazan yavrusu salındı.

Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Umurbey Baraj Gölü, Bayramdere Baraj Gölü, Beybaş Göleti ve Balcılar Göleti'ne, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince 484 bin balık yavrusu bırakıldı.

Balıkların salındığı etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Erdem Düzgün, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden Mühendis Serhat Bakir, Ersin Samıkıran ve Abdulkadir Yener katıldı.