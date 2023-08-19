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        Gelibolu'da 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 09:50
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        Gelibolu'da 2 aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Gelibolu-Eceabat kara yolu Bayırköy Sapağı mevkisinde Gelibolu yönüne seyreden Talip Tırnak idaresindeki 17 ACP 685 plakalı pikap ile karşı istikametten gelen Murat Kerem Serttaş'ın kullandığı 17 RT 556 plakalı pikap çarpıştı.

        Kazanın bildirilmesinin ardından olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

        Serttaş'ın kullandığı araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi, itfaiye ekiplerince çıkarılarak Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Hafif sıyrıkları bulunan sürücülere ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.

        Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapalı kalan yol, kısa sürede yeniden trafiğe açıldı.

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