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        Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç park halindeki otomobile zarar verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 15:21
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        Çanakkale'de rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç park halindeki otomobile zarar verdi
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de kuvvetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç, park halindeki otomobilde hasar oluşturdu.

        Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar etkisini sürdürüyor.

        Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesindeki bir ağaç kuvvetli rüzgar nedeniyle, Atatürk Caddesi'nde park halinde olan 39 DY 907 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

        Araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri, devrilen ağacı kaldırmak için çalışma başlattı.

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