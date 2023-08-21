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        Çanakkale'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 13:24
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        Çanakkale'de ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Aziziye köyü yakınlarındaki ağaçlandırma sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Aziziye köyü yakınlarındaki ağaçlandırma sahasındaki meşelik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangın, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter ile havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisinin müdahalesiyle karadan kontrol altına alındı.

        Yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü yangını soğutma çalışmaları sürüyor.

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