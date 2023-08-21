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        Çanakkale'de ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2023 - 16:34
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        Çanakkale'de ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ziraat alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Ayvacık'ın Gedene mevkisindeki ziraat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti.

        Söndürme çalışmalarına 1 helikopter, 3 arazöz ve 2 itfaiye aracının katıldığı yangın, 2 hayvan damına zarar verdi.

        Ekiplerin, yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

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