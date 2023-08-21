AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, AK Partili belediye başkanları ile buluştu

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, ilçelerdeki AK Partili belediye başkanları ile bir araya geldi.

Çanakkale'deki bir otelde düzenlenen toplantıda gündemi değerlendiren Gider, bir seçimin geçirildiğini hatırlatarak, bu seçimde çalışan, görev alan partililere teşekkür etti.

Çanakkale'de AK Parti'nin milletvekili sayısının bire düştüğünü dile getiren Gider, "Seçim sürecinin başında, seçimlerde aldıkları oy oranına yakın bile değildik. Benim değil, bizzat genel merkezin anketlerine göre biz ikinci vekile yakın bile değildik. Çok az bir farkla kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının sonunda belediyelerin projeleri için gerekli destekler ve atılması gereken adımlar ele alındı.

Belediye başkanları adına söz alan Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak, bu birliktelikten duydukları memnuniyeti dile getirdi.