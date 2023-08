Bakan Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı:

ÇANAKKALE (AA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektar alanda etkili olduğunu belirterek, "Elbette şu an itibarıyla gece olması hasebiyle yere inen ve mücadele edemeyen uçaklarımız var. Ancak 4 gece görüş helikopteriyle bu mücadeleye devam ediyoruz. Yaklaşık 260 arazöz ve iş makinesi ve 1500'e yakın personelimizle mücadele devam ediyor. Sabah gün ışımasıyla beraber gündüz açıklamış olduğumuz hava araçları ve helikopterlerin geri kalanları da yine mücadeleye katılmış olacaklar." dedi.

Çanakkale'ye gelen Bakan Yumaklı, Damyeri mevkisinde başlayıp hızla yayılan orman yangınına müdahale eden ekiplerin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yumaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün Türkiye'de 29 yangının çıktığını, bunlardan 26'sının söndürüldüğünü söylediğini hatırlattı.

Bunlardan birinin Çanakkale'deki yangın olduğunu belirten Yumaklı, "Diğer ikisi ise Bursa Karacabey ve Yenişehir'deydi. Karacabey'deki yangın kontrol altına alındı. Yenişehir'deki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı." ifadesini kullandı.

- "Ulupınar'da 3, Yağcılar'da da 4 ev yangından hasar görmüş durumda"

Yumaklı, saat 11.39'da çıkan Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alınması için ekiplerin mücadeleye devam ettiğini dile getirdi.

Yangının Damyeri mevkisinde başladığını anımsatan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Rüzgarın etkisiyle ki çok ciddi bir rüzgar vardı ve 15 kilometrelik bir alanı yaklaşık 6 saat gibi bir sürede geçerek hızlı bir şekilde bir hat üzerinde yayıldı yangın. Etkilenen alan yaklaşık 1500 hektar. Bu 1500 hektarın 800 hektarı ormanlık alan, geri kalanı ziraat alanı ve diğer alanlardan oluşuyor. Tedbiren 9 köyde bazı önlemler alınmış ve 6 köy boşaltılmıştı. Akşam saatlerinde diğer 3 köy de boşaltıldı. Kayadere, Damyeri, Belen, Ulupınar, Yağcılar ve Kalabaklı; bu köyler akşam saatlerine kadar boşaltılmıştı. Bu köylerden Ulupınar'da 3, Yağcılar'da da 4 ev şu ana kadar tespit edildiği şekliyle yangından hasar görmüş durumda. İhtimalen boşaltılmak üzere tedbir alınmış diğer 3 köy de yine akşam saatlerinde herhangi bir risk oluşmaması için boşaltıldı. Bu köyler de Aşağıokçular, Taşlıtarla ve Kızılcaören. Ayrıca havalimanına yakın Sarıcaeli köyü var. Bu köyle ilgili de değerlendirme yapılıyor. Gereken uyarılar yapıldı köy sakinlerine ancak köyün boşaltılmasıyla ilgili şu anda herhangi bir önlem alınmadı. Sarıcaeli köyüne yakın bir yaşlı bakımevi vardı. Burada 41 yaşlımız, Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirildi. Yine ayrıca bu bahsetmiş olduğum 9 köyden de 29 vatandaşımız Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirilmiş oldu. Talep edenler olursa diye yine Kredi Yurtlar Kurumunda ve diğer alanlarda yer ayrılmış vaziyette."

- "Çanakkale Boğazı sabahın ilk saatlerinde yine çift yönlü ulaşıma kapatılacak"

Bakan Yumaklı, şu anda bulundukları noktanın birkaç yüz metre ilerisinde Devlet Hastanesinin yer aldığını belirtti.

Bu hastaneyle ilgili tedbirlere değinen Yumaklı, "Devlet Hastanesinden şu ana kadar 14 kişi yine tedbiren nakledildi. Şu anda 150 hastamız var Devlet Hastanesinde. 60 ambulansla onlar da bekletiliyor. Şu anda herhangi bir tehdit yok ama her ihtimale karşı bu önlemler de alınmış vaziyette. Dolayısıyla sosyal medyada maalesef ki çok sık speküle edilen bu durumun doğrusunu bu şekilde açıklamış olalım. Diğer açıklamalara ya da spekülasyonlara itibar edilmesin." diye konuştu.

Yumaklı, üniversitede de teyakkuz durumunun devam ettiğini ancak herhangi bir tahliyenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Gündüz oluşan hava koşullarıyla ilgili bilgi veren Yumaklı, şunları anlattı:

"Gündüz saatlerinde sıcaklığın çok yüksek olduğu, rüzgarın saatte 70 kilometreye ulaştığı, nemin de yüzde 19'larda olduğu bir dönemi yaşadık. An itibarıyla sıcaklığın 25 derece, nemin yaklaşık yüzde 52 oranında ve rüzgarın da saatte 35 kilometre olduğunu söyleyebilirim. Elbette yine istediğimiz seviyelerde değil ama gündüz olduğu gibi bizi çok zorlayan bir durum değil bu. Ancak bir uyarı var: Sabah 06.00'dan itibaren yine nemdeki düşüş, rüzgardaki artış ve sıcaklıktaki artış söz konusu olacak. Elbette şu an itibarıyla gece olması hasebiyle yere inen ve mücadele edemeyen uçaklarımız var. Ancak 4 gece görüş helikopteriyle bu mücadeleye devam ediyoruz. Yaklaşık 260 arazöz ve iş makinesi ve 1500'e yakın personelimizle mücadele devam ediyor. Sabah gün ışımasıyla beraber gündüz açıklamış olduğumuz hava araçları ve helikopterlerin geri kalanları da yine mücadeleye katılmış olacaklar. Çanakkale-Çan yolu kapalı. Bunu da buradan duyurmuş olalım. Aynı zamanda Çanakkale Boğazı'yla alakalı gece görüş helikopterlerimizin su alabilmesi için boğaz tek taraflı olarak ulaşıma kapatıldı. Ancak sabahın ilk saatleriyle bütün hava araçlarının mücadeleye tekrar başlayacak olması sebebiyle geri kalanların boğaz çift yönlü olarak yine ulaşıma kapatılmış olacak."

- "Bu yangın bir yerleşim yerinin yanında bir araziden çıktı"

Bakan İbrahim Yumaklı, Valilik, AFAD, jandarma, emniyet, Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Türk Kızılay, Devlet Hava Meydanları ile çok sayıda kamu kurum ve kuruluşunun, bölgenin milletvekillerinin, Çanakkale ilinin dinamiği olan ileri gelenlerinin çok ciddi bir dayanışma sergilediğini vurguladı.

Bu kurum ve kişilere teşekkür eden Yumaklı, "Şu anda cansiparane bir şekilde seslerini duyduğumuz ama kendilerini göremediğimiz, alevlere karşı mücadele eden arkadaşlarıma da Allah'tan kolaylıklar diliyorum. İnşallah sabaha kadar büyük oranda kolaylamış oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bu yangın bir yerleşim yerinin yanında bir araziden çıktı. Daha önce defalarca ifade ettik. Yangınların yüzde 90'ının da üzerinde bir oranda çıkış sebebi insan unsuru. Sizin gücünüz olabilir, devlet olarak imkanlarınız olabilir ancak 1500 hektarlık bir alanda etkilenen o kadar çok canlı var ki. Sadece bunu bırakın o canlılarla beraber bu kadar çok kaynağın israfı sadece küçücük bir ateşten, bir alevden kaynaklanabiliyor. O yüzden çok kıymetli vatandaşlarımıza buradan tekraren bir uyarıda bulunmuş olalım. Lütfen orman yangınına ya da herhangi bir yangına sebep olacak ateş ya da bir tarla temizliği ya da bir çöp yakma gibi hususları artık gündemimizden çıkartalım. Maalesef bu tür şeyler şu anda burada hepimizin bu açıklamayı yapmasına sebep olan olayı meydana getiriyor. Ben tekrar Çanakkale'ye geçmiş olsun diyorum. Diğer illerimize geçmiş olsun diliyorum. İnşallah dediğim gibi sabaha kadar arkadaşlarımız hiç uyumadan alevlerle mücadele edecekler ve sabah itibarıyla yoğun bir şekilde başlayacak diğer hava araçlarının da katılımıyla bu yangının söndürülmesi gerçekleşmiş olacak diye düşünüyorum, umut ediyorum.

Bu arada yine bir hatırlatma yapayım: Sosyal medyadan çokça bu tür zamanları maalesef insanların kullanması söz konusu. Bunların hepsine Valilik çok ciddi bir biçimde müdahil oluyor. Her bir ikazı, her bir uyarıyı, kendilerine ulaşan herhangi bir bilgiyi değerlendiriyorlar ama maalesef şu ana kadar onların tamamı yalan çıkmış vaziyette. Lütfen bu dönemde de hem güvenlik güçlerimizi hem yangınla mücadele eden her yönüyle mücadele eden kamu kurumlarımızı, insanlarımızı meşgul etmesinler. Bu zamanlar böyle zamanlar bu tür yalan yanlış bilgilerin verileceği dönemler, zamanlar değil."