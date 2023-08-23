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        Yangında depoları ve hayvan barınakları hasar gören Bırakma ailesi, büyük üzüntü yaşadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 13:17 Güncelleme: 23.08.2023 - 13:17
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        Yangında depoları ve hayvan barınakları hasar gören Bırakma ailesi, büyük üzüntü yaşadı
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        ÇANAKKALE (AA) - MİRAÇ KAYA - Çanakkale'deki 800 hektarı orman olmak üzere 1500 hektara yayılan yangının ardından köylerinden tahliye edilen Bırakma ailesi, evlerinin yanındaki depo, samanlık ve hayvan barınağında hasar oluştuğunu görünce büyük üzüntü yaşadı.

        Çanakkale'de dün başlayan ve 24 saati aşkın süredir devam eden orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Yangının çıkmasıyla Yağcılar köyündeki evlerinden tahliye edilen ve Kepez'e giden Bırakma ailesi, ertesi gün geri geldiklerinde gördükleri manzara karşısında büyük üzüntü yaşadı.

        Bırakma ailesi, evlerinin yanındaki avluda bulunan depo, samanlık ve hayvan barınağında hasar oluştuğunu görünce gözyaşlarını tutamadı.

        - "Her şey bir anda oldu"

        Baba Cahit Bırakma, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gözyaşları içerisinde "Her şey bir anda oldu yangın hemen köyümüze geldi." dedi.

        Oğlu Koray Bırakma da yangının ardından tahliye edilerek Kepez'e gittiklerini dile getirdi.

        Koray Bırakma, yangında evlerinde herhangi bir hasarın oluşmadığını kaydetti.

        Anne Fatma Bırakma ise yangın başlayınca evden dışarı çıkarıldıklarını ifade etti.

        - "Sadece kıyafetlerimizi alıp evden ayrıldık"

        Gözyaşlarını tutamayan Fatma Bırakma, "Sadece kıyafetlerimizi alıp evden ayrıldık, birçok malzememiz zarar görmüş, hiç kolay değil." diye konuştu.

        Yanlarına gelen komşuları da Bırakma ailesini teselli etti.

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