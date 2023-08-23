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        Çanakkale Valiliği yangın nedeniyle bazı yerleşim yerlerinin daha boşaltılacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 14:49 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:49
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        Çanakkale Valiliği yangın nedeniyle bazı yerleşim yerlerinin daha boşaltılacağını duyurdu
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Valiliği, merkeze bağlı köylerdeki ormanlık alanlarda devam eden yangın nedeniyle, Aşağıokçular köyü Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlı olan Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyünün tedbir amacıyla boşaltılacağını bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, orman yangınını söndürme çalışmalarının havadan ve karadan devam ettiği belirtildi.

        Çanakkale merkeze bağlı Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen, yangının rüzgarın da etkisiyle büyüme eğilimi gösterdiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Aşağıokçular köyü Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlı olan Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyü, tedbir amacıyla boşaltılacak olup vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu'nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir."

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