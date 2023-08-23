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        Çanakkale'deki orman yangınından tavukları kurtarılan aile gönüllü ekiplere teşekkür etti

        Çanakkale'de orman yangınından etkilenen bir köyde alevlerin kümeslerine yaklaştığı aile, tavuklarını kurtaran gönüllü ekiplere teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:51 Güncelleme: 23.08.2023 - 17:01
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        Çanakkale'deki orman yangınından tavukları kurtarılan aile gönüllü ekiplere teşekkür etti
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de orman yangınından etkilenen bir köyde alevlerin kümeslerine yaklaştığı aile, tavuklarını kurtaran gönüllü ekiplere teşekkür etti.

        Merkeze bağlı Damyeri mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan yangın, çevredeki köylerden Aşağıokçular köyünde de etkili oldu.

        Alevlerin köyün yakınlarına kadar gelmesi nedeniyle Ercan ve Nazife Erol çifti, 100 tavuğunu kümesten tahliye etmek zorunda kaldı.

        Erol ailesi, çalışmalara katılmak için kente gelen Acil Sivil Arama Kurtarma Derneği üyelerinin desteğiyle tavuklarını güvenli bir alana taşıdı.

        Nazife Erol, AA muhabirine, tavuklarını kurtardıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

        Gönüllü ekiplere teşekkür eden Erol, "Yangın çok kötü boyutlarda. Tavuklarımız kurtarıldı. Herkesten Allah razı olsun." dedi.

        Dernek Başkanı Artun Emirbayer ise kente gelerek ellerinden gelen desteği verdiklerini ifade etti.

        Gönüllü ekiplerle sahada olduklarını belirten Emirbayer, "Sadece insanların değil tüm canlıların kurtarılması için çaba sarf ediyoruz. Ailemizin tavuklarını tahliye ettiğimiz için mutluyuz. Çalışmalarımız yangın sönene kadar devam edecek." diye konuştu.

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