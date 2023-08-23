İHH gönüllüleri Çanakkale'deki yangında barakada mahsur kalan 2 köpeği kurtardı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'deki orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan İHH İnsani Yardım Vakfı gönüllüleri, kırsalda alev alan bir barakada mahsur kalan 2 köpeği kurtardı.

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Bursa ve Yalova gönüllüleri, Çanakkale'de devam eden orman yangınını söndürme çalışmalarına destek amacıyla Yağcılar köyü kırsalına gitti.

Gönüllerden oluşan ekip, araçla kırsalda dolaşırken buradaki bir barakada patlama sesi duydu. Bu noktaya yönelen gönüllüler, alev alan barakada mahur kalan sahipli 3 köpeğin bulunduğunu fark etti.

Gönüllerden Eyüp Sedeve ile Özgür Eş, köpekleri barakadan çıkardı.

Eyüp Sedeve, patlamanın ardından geldikleri barakada köpeklerin mahsur kaldığını gördüklerini belirterek, "Onları kurtarmaya çalıştık. Ardından itfaiyeye haber verdik barakaya müdahale edilmesi için. Köpekler geldiğimizde perişandı. 3 tanelerdi, birisi yangının içine kaçtı. Kurtardıklarımızı bağladık, üzerlerine su dökerek soğutma yaptık. Buradan sonra hayvan barınağına teslim edeceğiz." dedi.

Özgür Eş de patlamanın ardından yüksek bir alev gördüklerini ve tepeden aşağı indiklerini aktararak, "Geldiğimizde köpekleri gördüm, havlıyorlardı, çok korkmuşlardı. Hemen yanlarına koştuk, onlar da bize koştu. Su verdik, kendilerine geldiler, iyiler şu an." diye konuştu.