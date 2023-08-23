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        Türk Kızılay Çanakkale'deki orman yangınında saha çalışmalarına lojistik destek sağlıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 19:19 Güncelleme: 23.08.2023 - 19:19
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        Türk Kızılay Çanakkale'deki orman yangınında saha çalışmalarına lojistik destek sağlıyor
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        ÇANAKKALE (AA) - Türk Kızılay, Çanakkale'de dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle devam eden yangını söndürme çalışmalarına köylerde kurduğu mobil araçlarla lojistik destek sağlıyor.

        Çanakkale'nin merkeze bağlı Yağcılar köyü kırsalında devam eden yangını söndürme çalışmalarını inceleyen Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, sahada verdikleri lojistik desteğe ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

        Türk Kızılayın, afetlerde hem vatandaşın hem de sahada çalışan personelin beslenme ihtiyacından sorumlu olduğunu hatırlatan Altan, bölgede devam eden yangın dolayısıyla ilk önce Çanakkale şubesinin, ardından Kırklareli, İzmir ve Ankara Müdahale Merkezi'nin geldiğini söyledi.

        Aynı zamanda beslenme platformlarının bulunduğunu aktaran Altan, İHH ve Hayrat Yardım derneklerinin beslenme hizmetlerine yardım ettiklerini bildirdi.

        Bütün bölgeyi bu üç yapı arasında paylaştırdıklarını ifade eden Altan, "Bu üç yapı yangın söndürme çalışmalarına katılan arkadaşlarımızın su, ayran ve yemek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar." dedi.

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