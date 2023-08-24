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        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 10:07 Güncelleme: 24.08.2023 - 10:07
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        Çanakkale'de orman yangınını söndürme çalışmaları devam ediyor
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına müdahale sürüyor.

        Damyeri mevkisinde başlayıp rüzgarın da etkisiyle 15 kilometrelik hatta yayılan yangına havadan ve karadan müdahale yapılıyor.

        Saha çalışmalarını sürdüren kara ekipleri köylerden, hava araçları ise denizden su takviyesi yaparak yangının söndürülmesi için ilk günden itibaren büyük çaba gösteriyor.

        Çok sayıda gönüllü de yangın söndürme çalışmalarına destek sağlıyor.

        Orman yangınına ilişkin süreci Çanakkale'den yöneten Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın saat 11.00'da Dardanos mevkisindeki Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangın Yönetim Merkezi'ne açıklama yapması bekleniyor.

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