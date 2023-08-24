Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Basın mensupları Çanakkale'deki orman yangınını havadan görüntüledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 15:02 Güncelleme: 24.08.2023 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Basın mensupları Çanakkale'deki orman yangınını havadan görüntüledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de çıkan orman yangınından etkilenen 2 bin 650 hektar orman, 1430 hektarı tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin 80 hektarlık alan, basın mensuplarınca havadan görüntülendi.

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın, kentteki orman yangınına ilişkin basın açıklamasının ardından, basın mensupları Orman Yangın Yönetim Merkezi'nde konuşlu bulunan helikopterlerle yangın sahasını görüntülemek için keşif helikopterleriyle havalandı.

        Gazeteciler, yaklaşık 20 dakika süren tur süresince yangından etkilenen sahayı havadan gözlemleme ve görüntüleme imkanı buldu.

        Havadan yapılan tur sırasında yangının ilk çıktığı Damyeri mevki ve sonrasında rüzgarın etkisiyle yayıldığı 15 kilometrelik hattaki alanlar görüldü.

        Ekinlerin sahada havadan ve karadan soğutma çalışmalarının sürdüğü de gözlendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Kadın müşteriden kasiyere yumruk!
        Kadın müşteriden kasiyere yumruk!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Ramos kapısı aralandı!
        Ramos kapısı aralandı!
        "Birlikte değiliz"
        "Birlikte değiliz"
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        8 bin 200 yıllık su kanalı gün yüzüne çıkarıldı
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Prigojin'in bulunduğu uçak düştü: Rusya'dan açıklama geldi mi?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Hakemin maaş zammı kararı ne olacak?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?
        Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz açıkladı! Malatya depremi ne anlatıyor?

        Benzer Haberler

        "Alev savaşçıları" Çanakkale yangınında da korkusuzca mücadele etti
        "Alev savaşçıları" Çanakkale yangınında da korkusuzca mücadele etti
        Çanakkale'deki orman yangını 3'üncü günde kontrol altında (6)
        Çanakkale'deki orman yangını 3'üncü günde kontrol altında (6)
        Tuzla Belediyesi'nden Çanakkale´de yangın söndürme çalışmalarına destek
        Tuzla Belediyesi'nden Çanakkale´de yangın söndürme çalışmalarına destek
        Orman yangınında zarar gören köyün sakinleri canlarını kurtardıklarına sevi...
        Orman yangınında zarar gören köyün sakinleri canlarını kurtardıklarına sevi...
        Alevlerin sardığı ahırdan hayvanların kurtarmak isterken ölümden döndü
        Alevlerin sardığı ahırdan hayvanların kurtarmak isterken ölümden döndü
        Çanakkale'deki orman yangını 3'üncü günde kontrol altında (5)
        Çanakkale'deki orman yangını 3'üncü günde kontrol altında (5)