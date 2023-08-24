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        Çanakkale'de ağaçlık alanda yangın çıktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:12 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:15
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        Çanakkale'de ağaçlık alanda yangın çıktı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Balıklıçeşme köyünde, Bursa-Çanakkale kara yolu yakınında tarım arazilerinin de bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevrede bulunan kişiler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerden hızla koşarak uzaklaştı.

        Durumu ekiplere bildiren vatandaşlar, ağaçlık alanda etkili olan yangının yayılmasını önlemek için traktörleriyle etrafını sürmeye başladı.

        İhbarın ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ve çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, uçak ve helikopterin yanı sıra arazöz ve iş makineleriyle alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.

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