Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'deki orman yangınının etkilediği köylerden kurtarılan hayvanlar sahiplerine kavuşuyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 17:42 Güncelleme: 24.08.2023 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'deki orman yangınının etkilediği köylerden kurtarılan hayvanlar sahiplerine kavuşuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'deki orman yangınının etkilediği köylerden kurtarılan hayvanlar sahiplerine veriliyor.

        Kentte 22 Ağustos'ta başlayan ve 48 saat dolmadan kontrol altına alınan yangın sürecinde tahliye edilen köylerde vatandaşların hayvanları ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kurtarılan hayvanlar sahiplerine teslim edilmeye başlandı. Yaralı hayvanların tedavileri ise devam ediyor.

        Çanakkale Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Kaan Sezer, AA muhabirine, yangının başladığı andan itibaren hayvanları kurtarmak için çalıştıklarını söyledi.

        Hayvanlarına kavuşan insanların mutluluk duyduğunu belirten Sezer, şunları kaydetti:

        "3 ekip olarak vardiyalı şekilde gece gündüz çalıştık. Bütün köylere gitmeye çalıştık. 30'a yakın hayvanı kurtardık. Ördekleri, kedileri, köpekleri ve atları kurtardık. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tahliyesine destek olduk. Teslim aldığımız hayvanların tedavilerini yaptık ve artık sahiplerine teslim ediyoruz."

        Yangının en çok etkilediği yerlerden olan Yağcılar köyü sakinlerinden Hanife Yurdakul, ekiplere teşekkür etti.

        Köpeklerinin yangından sağ salim kurtarıldığını anlatan Yurdakul, "Allah razı olsun. Köpeklerimiz geri geldi. Çok merak etmiştik. Yangında bakımevine götürdüler. 2 köpeğim, 2 kedim vardı. Kedilerim tedavide onlar sonra getirilecek. Belediyeye çok teşekkür ediyorum. 'Pamuk' ve 'Huysuz' adlı köpeklerime kavuştuğum için çok mutluyum." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Ağustosun son haftası da çok sıcak!
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        Merkez kararı sonrası dolarda çok sert düşüş
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        "Emeklilerle ilgili adım atacağız"
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Bakan Şimşek'ten faiz kararı sonrası açıklama
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        İstanbul'da otelde öldürülen doktor cinayeti kamerada!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Cimbom'dan Salih Özcan atağı!
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Prigojin'in düşen uçağı son anlarda yükselip alçalmış
        Kural değişmedi yine davalık
        Kural değişmedi yine davalık
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        "Pendikspor maçımız tekrarlansın!"
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Ünlü oyuncuya büyük şok
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Baran 14 yaşındaydı! Büyük acı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        Vize çıkmadı, yıldızlaştı!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        100 yılın en ölümcül yangını: 1000'den fazla kişiden haber yok!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Annesini döven babasını öldürdü!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Altay Bayındır'da flaş gelişme!
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Düşen uçakta Prigojin ile birlikte kimler vardı?
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Çevresi toprakla kaplıydı... Gün yüzüne çıktı!
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Galatasaray Avrupa'da dolu dizgin
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında
        Çanakkale'deki yangın kontrol altında

        Benzer Haberler

        Çanakkale yangınında köylüler anlattı: 1 saatte her şey yandı
        Çanakkale yangınında köylüler anlattı: 1 saatte her şey yandı
        Çanakkale'de orman yakınında ot yangını
        Çanakkale'de orman yakınında ot yangını
        Çanakkale'de ağaçlık alanda yangın çıktı
        Çanakkale'de ağaçlık alanda yangın çıktı
        Çanakkale'deki orman yangını, 3'üncü günde kontrol altında (7)
        Çanakkale'deki orman yangını, 3'üncü günde kontrol altında (7)
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de orman yangınından etkilenen k...
        İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Çanakkale'de orman yangınından etkilenen k...
        Basın mensupları Çanakkale'deki orman yangınını havadan görüntüledi
        Basın mensupları Çanakkale'deki orman yangınını havadan görüntüledi