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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 18:25 Güncelleme: 24.08.2023 - 18:25
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Balıklıçeşme köyünde, Bursa-Çanakkale kara yolu yakınındaki tarım arazilerinin de bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevrede bulunan kişiler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerden hızla koşarak uzaklaştı.

        Durumu ekiplere bildiren vatandaşlar, ağaçlık alanda etkili olan yangının yayılmasını önlemek için traktörleriyle etrafını sürmeye başladı.

        İhbarın ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ve çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, uçak ve helikopterin yanı sıra arazöz ve iş makineleriyle yaptığı müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı.

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