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        Gelibolu Yarımadası'ndaki makilik alanda çıkan yangının 2 şüphelisi serbest bırakıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 18:46 Güncelleme: 24.08.2023 - 18:46
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        Gelibolu Yarımadası'ndaki makilik alanda çıkan yangının 2 şüphelisi serbest bırakıldı
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        ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Yarımadası'ndaki makilik alanda çıkan yangına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı salıverildi.

        Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde 20 hektara yakın makilik alanın zarar gördüğü olayla ilgili A.Ç. ve S.K. gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli makamlarca serbest bırakıldı.

        Eceabat ilçesi Küçükanafarta köyünde dün İsmailoğlu Tepe mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, 3 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer, 2 loder, 2 greyder, Eceabat Belediyesine ait mikserler ve çevre köylerde bulunan su tankerleriyle yaklaşık 5 saatte kontrol altına alınmıştı.

        Yangının, etrafı çitle çevrilen tarlaya demir kapı monte edilirken kaynak sırasında çıktığı belirlenmişti.

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