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        Biga'da mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 21:01 Güncelleme: 24.08.2023 - 21:04
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        Biga'da mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü.

        Bir firmaya ait mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bu sırada fabrikada çalışan işçiler kısa sürede tahliye edildi.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek soğutma çalışması başlattı.

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