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        Çanakkale'de orman yangınının ardından soğutma çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 22:24 Güncelleme: 24.08.2023 - 22:24
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        Çanakkale'de orman yangınının ardından soğutma çalışmaları sürüyor
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        ÇANAKALE (AA) - Çanakkale'de, orman yangınının 48 saat dolmadan kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları 700 araç ve 3 bine yakın personelle karadan devam ediyor.

        Tarım ve Orman Bakanlığından alınan bilgiye göre, 22 Ağustos'ta Çanakkale merkeze bağlı Damyeri mevkisinde başlayan, 2 bin 650 hektarı ormanlık, 1430 hektarı tarım alanı ve diğer alanlar olmak üzere yaklaşık 4 bin 80 hektarın etkilendiği yangınla ilgili saha çalışmaları sürüyor.

        Gece 700 araç ve 2 bin 950 personel ile karadan yürütülen soğutma çalışmalarına sabah gün doğumuyla 6 helikopter ile havadan destek verilecek.

        Çanakkale'de bulunan insansız hava araçlarıyla takip ve gözlem altında tutulan yangın alanının tamamının ekiplerce karadan çevrilmiş durumda olduğu bildirildi.

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