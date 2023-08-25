Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        Çanakkale'deki yangında meralarını da kaybeden köylülere yem desteği veriliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:05 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çanakkale'deki yangında meralarını da kaybeden köylülere yem desteği veriliyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE (AA) - ÇİĞDEM MÜNİBE ALYANAK - Çanakkale'de iki gün süren orman yangınının ardından köylülere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamalarında devlet kurumları ve hayırseverler tarafından destek sağlanıyor.

        Merkeze bağlı Damyeri mevkisinde 22 Ağustos'ta başlayan ve yoğun çabalar sonucu 48 saat dolmadan kontrol altına alınan yangın, 9 köyün de bulunduğu 4 bin 80 hektar alanda etkili oldu.

        Yangında, köylülerin hayvanlarını otlattığı alanların da zarar görmesi nedeniyle yem ihtiyacı doğdu. Bunun üzerine hayırsever vatandaşlar da yangın bölgesindeki yaraları sarmak için harekete geçti.

        Çanakkale Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün koordinasyonunda, köylerde büyükbaş ve küçükbaş hayvanı olan ihtiyaç sahipleri belirlendi.

        Hem kurumların organizasyonu hem de hayırseverlerin desteğiyle temin edilen saman ve yemler, kamyonlarla köylere ulaştırılarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmaya başlandı.

        Ulupınar Köyü Muhtarı Kenan Doğan, AA muhabirine, köylerinin yangında büyük hasar gördüğünü, 7 ev ve bir o kadar ahırın yandığını, 35 küçükbaş hayvanın telef olduğunu söyledi.

        Hayvanların yem balyalarının da yandığını aktaran Doğan, şöyle devam etti:

        "Kendi imkanlarımızla kurtarabildiğimiz kadarıyla kurtardık. Köylülerimiz evlerine dönmeye başladı. Yaşlılarımızı göndermiştik, hayvanları olanlar ayrılmadı. Bugün devletimiz aracılığıyla köyümüze balya, yem getirildi. İnşallah arkası gelir çünkü bu daha başlangıç. Hayvanları olanların en başta yem ve samana ihtiyacı var. Hayvanları araziye saldın, nerede otlatacaksın? Saldın dışarı, şu anda gidecek yer yok, ot yok, yayla yok. Köylüler yapılanlardan memnun. Allah razı olsun devletimizden."

        - Ulupınarlı besicinin elinde yangından geriye sadece bir dana kaldı

        Belen köyünde yaşayan Zahide Ece ise köyün erkeklerinin yangını önlemek için büyük çaba gösterdiğini dile getirdi.

        Ece, hayvanları da olduğu için köyden hiç ayrılmadıklarını, mecburen beklediklerini anlattı.

        Yangın sonrası hayvanlarını otlatacakları iki tarlanın kaldığını, sürülerin bunun çevresinde beklediğini bildiren Ece, "4-5 sürü var orada bekliyorlar, konaklıyorlar. Hepsi canını zor kurtardı." dedi.

        Mahmut Yılmaz da yangın nedeniyle 35 küçükbaş hayvanının telef olduğunu, 400 bin lira değerinde samanının kül olduğunu, ahır ve ağılının hasar gördüğünü ifade etti.

        Yangından kurtarmayı başardığı 5 ineğinden 4'ünü otlatacak yer ve yem bulamadığı için satmak zorunda kaldığını, sadece bir danasının kaldığını söyleyen Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Yangın köyümüze Saraycık tarafından geldi. Alevlerin yaklaştığını görünce hayvanlarımızı köyün dışında bir yere götürdük. Damda 3 bin balya samanım vardı, hepsi yandı. Damlarım yandı. Götürdüğüm yeri duman basınca koyunları kaybettik. Ormanın içinde 35 koyunum yandı. Yangın sonrası bir danam kaldı. Onun da ne olacağı belli değil. Sıfırı tükettik, hiçbir şeyimiz kalmadı. 20 yılda, 50 yılda yapabildiğimizi 5 dakikada kaybettik. Bunu toparlamaya benim ömrüm yetmez."

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Futbol konferansı!
        Futbol konferansı!
        Anneden böbrek, abladan karaciğer! "Yeniden doğmuş gibiyim"
        Anneden böbrek, abladan karaciğer! "Yeniden doğmuş gibiyim"
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        Trump teslim oldu, 200 bin dolar kefaletle serbest kaldı
        "Bahtiyar etti!"
        "Bahtiyar etti!"
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Uyuşturucu operasyonunda çatışma! 1 polis şehit
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeli tutuklandı!
        Kadınları darp etmişlerdi! 3 emniyet personeli tutuklandı!
        İşverene senet verirken dikkat!
        İşverene senet verirken dikkat!
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        Prigojin'in son uçuşu hakkında neler biliniyor?
        20 yılın en büyük orman yangını!
        20 yılın en büyük orman yangını!
        Rize'de çok sayıda ev tahliye edildi!
        Rize'de çok sayıda ev tahliye edildi!
        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
        Sıcak, yağmur ve rüzgar uyarısı
        Sultanlar'dan 5'te 5!
        Sultanlar'dan 5'te 5!

        Benzer Haberler

        Orman yangınında arılarını kaybeden köylü, kalan iki kovanla teselli buluyo...
        Orman yangınında arılarını kaybeden köylü, kalan iki kovanla teselli buluyo...
        Çanakkale yangınından bir gün önce temizlenen otlar teleskopları kurtardı
        Çanakkale yangınından bir gün önce temizlenen otlar teleskopları kurtardı
        Çanakkale'de orman yangınının ardından soğutma çalışmaları sürüyor
        Çanakkale'de orman yangınının ardından soğutma çalışmaları sürüyor
        Biga'da mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Biga'da mobilya fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürüldü
        Gelibolu Yarımadası'ndaki makilik alanda çıkan yangının 2 şüphelisi serbest...
        Gelibolu Yarımadası'ndaki makilik alanda çıkan yangının 2 şüphelisi serbest...
        Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü açıldı
        Çanakkale Boğazı gemi trafiğine çift yönlü açıldı