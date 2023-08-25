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        Orman yangınında arılarını kaybeden köylü, kalan iki kovanla teselli buluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 11:08 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:08
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        Orman yangınında arılarını kaybeden köylü, kalan iki kovanla teselli buluyor
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        ÇANAKKALE (AA) - FATİH ÇAPKIN/SERGEN SEZGİN - Çanakkale'de 22 Ağustos'ta başlayan ve 48 saat dolmadan kontrol altına alınan orman yangınında arılarının büyük bölümünü kaybeden, merkeze bağlı Ulupınar köyünde yaşayan Vural Sever alevlerin ulaşmadığı iki kovan arı ile teselli buluyor.

        Damyeri mevkisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Ulupınar'a da yayılan alevler nedeniyle bazı ev ve ahırlar da zarar gördü.

        54 yaşındaki Sever de yangın sırasında merada bulunan koyunlarını kurtarıp köye geldiğinde 20 arı kovanından 18'inin yandığını görünce büyük üzüntü yaşadı.

        Yangında evinin bir bölümü de zarar gören Sever, bal yapmayı sürdüren iki kovan arıyla kendisini teselli ediyor.

        Vural Sever, AA muhabirine, bir anda her yerin ateş topuna döndüğünü söyledi.

        "Ateş düştüğü yeri yakar." sözünü adeta yaşadıklarını belirten Sever, yangın sırasında meradaki koyunlarını kurtardığını anlattı.

        Daha sonra köye döndüğünü dile getiren Sever, "Köyde arı kovanlarım vardı. Arılarımdan 18 kovanı yandı. İki kovan mucize şekilde yanmamış. Hepsi sıralı şekildeydi. 20 kovandan 18'i yanmış, ikisi bana kaldı. Allah'ın mucizesi olarak değerlendiriyorum. İki kovandaki arılar şu an yaşıyor ve bal üretmeye devam ediyor." diye konuştu.

        Sever, evinin de zarar gördüğünü ancak tamamen yanmaktan son anda kurtarıldığını vurguladı.

        Evini kurtaran köylülere ve ekiplere teşekkür eden Sever, "Köyün imamı ve diğer arkadaşlar traktör arkasına takılan ilaç makinesiyle yangını söndürmüş. İl Özel İdaresinden gelen kepçe de samanların üzerine toprak atmış. O şekilde söndürmüşler. Evin birazı bize kalmış. Hepsi yanmasa da kalanlar bize teselli oldu." diye konuştu.

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