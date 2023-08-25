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        Denizlili ormancılar Çanakkale yangınında alevlerin arasında kaldıkları anları anlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 15:01 Güncelleme: 25.08.2023 - 15:03
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        Denizlili ormancılar Çanakkale yangınında alevlerin arasında kaldıkları anları anlattı
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        ÇANAKKALE (AA) - ÇİĞDEM MÜNİBE ALYANAK - Çanakkale'de 2 gün süren ve 4 bin 80 hektarlık alanın zarar gördüğü yangını söndürme çalışmasına destek olmak için Denizli'nin Çameli ilçesinden gelen orman işçileri, alevlerin ortasında kaldıkları anları anlattı.

        Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çameli İşletme Müdürlüğünden 2 arazöz, bir tanker, bir pikap ve 12 personelle hareket eden orman işçileri, 23 Ağustos sabahı yangın bölgesine ulaştı.

        Çanakkale'deki görevlilerle irtibata geçen ekip, merkeze bağlı Ulupınar köyü ve civarında görevlendirildi.

        Yangın söndürme çalışmalarına başlayan ekip, öğleden sonra artan rüzgarın etkisiyle aniden büyüyen alevlerin arasında kaldı. Hızlı manevralarla alevlerden kurtulan işçiler, yangının 48 saat dolmadan kontrol altına alınmasında etkin görevler üstlendi.

        Orman işçilerinin alevlerden kurtulmaya çalıştığı anlar, başka bir arazözde görevli işçi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        - "Verilmiş sadakamız varmış"

        Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Çameli İşletme Müdürlüğünde görevli İşletme Şefi Samet Özer, AA muhabirine, yangınla mücadele ettikleri noktada saat 15.00 sularında rüzgarın artmasıyla alevlerin yükseldiğini söyledi.

        Özer, "Ormanda sadece ağaçlar değil diğer canlılar da var. Orman ekipleri olarak canımız pahasına bu mücadelemizi verdik. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, Çanakkale'yi savunur gibi savunduk." dedi.

        Orman muhafaza memuru Şükrü Özkan da rüzgarın ters esmesi sonucu yangının ortasında kaldıklarını anlatarak, "Verilmiş sadakamız varmış. Orman muhafaza memurları ve orman teşkilatı olarak, ormanları savunmaya devam edeceğiz. Yeşil vatanı, gelecek nesillere yeşil bir şekilde emanet edip görevimizi devam ettireceğiz." diye konuştu.

        Özkan, bu tür durumlarda panik yaşamadıklarını, Orman Genel Müdürlüğünde görevli personelin yangınla mücadelede oldukça tecrübeli olduğunu dile getirdi.

        Panik halinde yangından kurtulma ihtimalinin iyice azaldığını vurgulayan Özkan, alevlere çok yaklaştıkları bu bölgeden uzaklaşarak mücadeleye devam ettiklerini ve sonuçta başarıyla süreci tamamladıklarını belirtti.

        Orman işçisi Enver Can Olgun ise olay yerine 3 tim olarak intikal ettiklerini, o an alevlerle mücadelenin yeterli olduğunu ancak rüzgarın ters esmesi sonucu istemedikleri olayların gerçekleştiğini bildirdi.

        Bir arazözü kurtardıklarını, ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini kaydeden Olgun, "Bazen elden bir şey gelmiyor. Kurtarabildiğimiz can ve ağaçlar varsa da bunun mutluluğu bize yetiyor." ifadesini kullandı.

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