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        Gelibolu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 10:20 Güncelleme: 26.08.2023 - 10:23
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        Gelibolu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
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        ÇANAKKALE(AA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Hamzakoy mevkisinden denize giren bir kişi, boğulma tehlikesi geçirdi.

        Havanın rüzgarlı ve aşırı sıcak olduğu bir saatte denize giren İ.H.A'nın (65) çırpındığı görenler, görevlilerden yardım istedi.

        Hemen bu kişinin yanına ulaşan görevliler, İ.H.A'yı sudan çıkardı. Bu kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İ.H.A'nın tedavisinin hastanenin yoğun bakım servisinde sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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