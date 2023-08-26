Çanakkale açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botla seyreden 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
"TCSG-8" ve "TCSG-907" botlarıyla bölgeye giden ekipler, lastik botu durdurdu.
Afganistan uyruklu 31 düzensiz göçmen, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna götürüldü.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.