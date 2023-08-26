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        Çanakkale'de trafik kazasında bir sürücü yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 18:46 Güncelleme: 26.08.2023 - 18:46
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        Çanakkale'de trafik kazasında bir sürücü yaralandı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında bir tanker sürücüsü yaralandı.

        Ezine'den Çanakkale istikametine seyir halinde olan tıra, Taştepe sapağı yakınlarında aynı yönde ilerlemekte olan Cüneyt T. idaresindeki yağ tankeri arkadan çarptı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Cüneyt T. hastaneye kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle tankerden yola dökülen yağlar ve araçlardan etrafa yayılan parçalar ekiplerce temizlendi.

        Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ezine-Çanakkale yolu yeniden araç trafiğine açıldı.

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