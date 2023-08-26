Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Çanakkale Haberleri

        289. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 21:46 Güncelleme: 26.08.2023 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        289. Geleneksel Çardak Yağlı Pehlivan Güreşleri
        ABONE OL
        ABONE OL

        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak beldesinde düzenlenen 289. geleneksel yağlı güreşlerde Nedim Gürel, başpehlivan oldu.

        Çeşitli kategorilerde toplamda 600'e yakın güreşçinin mücadele ettiği güreşler öncesinde davullar eşliğinde belediye binasından hareket edildi. Güreş Ağası Seyhan Arslan'ın karşılanmasının ardından Gazi Yakup Bey Türbesi ziyaret edilerek, Atatürk büstüne çelenk konuldu. Resmi açılış ve bayrak töreniyle beraber güreşçiler er meydanına indi.

        Güreşlerin finalinde Nedim Gürel ile Mustafa Batu karşılaştı. Normal süresinde yenen olmayınca, puan usulüyle Nedim Gürel rakibini mağlup ederek başpehlivan oldu.

        Güreşleri, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk ve çok sayıda vatandaş da izledi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Çanakkale'de trafik kazasında bir sürücü yaralandı
        Çanakkale'de trafik kazasında bir sürücü yaralandı
        Çanakkale'de yangından etkilenen köylerdeki vatandaşlara maddi destek sağla...
        Çanakkale'de yangından etkilenen köylerdeki vatandaşlara maddi destek sağla...
        Çanakkale açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Çanakkale açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
        Gelibolu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
        Gelibolu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişi kurtarıldı
        Denizlili ormancılar Çanakkale yangınında alevlerin arasında kaldıkları anl...
        Denizlili ormancılar Çanakkale yangınında alevlerin arasında kaldıkları anl...
        Çanakkale'deki yangında, arazözle alevlerin arasında kalmaktan son anda kur...
        Çanakkale'deki yangında, arazözle alevlerin arasında kalmaktan son anda kur...