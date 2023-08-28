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        Gelibolulu balıkçı, her biri ortalama 100 kilogram gelen 4 kılıç balığı avladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 20:45 Güncelleme: 28.08.2023 - 20:45
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        Gelibolulu balıkçı, her biri ortalama 100 kilogram gelen 4 kılıç balığı avladı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde zıpkınla avcılık yapan Serkan Kula, Saroz'da 407 kilogram ağırlığında 4 kılıç balığı yakaladı.

        Kula, AA muhabirine, "Kulaoğlu" adlı 9 metrelik teknesiyle Saros'ta açıldığını, bir süre tur attıktan sonra kılıç balığı sürüsüyle karşılaştığını söyledi.

        Teknesindeki özel aparatlı zıpkınla 4 kılıç balığını vurduğunu belirten Kula, yaklaşık 2 saatte balıkları vurabildiğini anlattı.

        Kula, "Her bir balığın ağırlığı 90-120 kilogram civarında. Bereketli bir gündü. Vurduğum 4 balık 407 kilogram geldi. Bunları İstanbul'daki özel bir restorana göndereceğiz. Orada balık pastırması olacaklar. Balıkların şu anki kilogram fiyatı 250 lira." dedi.

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