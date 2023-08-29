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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 19:04 Güncelleme: 29.08.2023 - 19:04
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        Çanakkale'de göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de düzenlenen operasyonlarda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 9'u tutuklandı.

        Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik 12-25 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonlarda organizatörlük yaptığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerden 9'u çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol kararıyla, 1 şüpheli savcılık kararıyla salıverildi. Öte yandan firari olan 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

        Gerçekleştirilen operasyonlarda 10 araç, 40 can yeleği ve 58 bin 665 lira, 3 gram altın ve 3 dolara suçtan elde edilen gelir kapsamında el konuldu.

        Suça karıştığı tespit edilerek Türkiye'den yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışırken yakalanan Afganistan uyruklu 71 kişi de işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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