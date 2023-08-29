Çanakkale'de minikler "survivor" heyecanı yaşadı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde kurulan survivor parkurunda çocuklar çeviklik, hız ve yeteneklerini kullanarak zorlu aşamaları geçmeye çalıştı.

Karabiga Belediyesinin sahil hattında kurduğu survivor parkuruna çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Mavi ile kırmızı takımın yer aldığı final yarışmasına 14 çocuk katıldı. Eğlenceli ve heyecanlı anlar yaşayan minik yarışmacılar, zorlu parkurlarda yeteneklerini sergilerken aileleri de tezahürat yaparak destek verdi.

Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çanakkale bölgesinde sadece Karabiga beldesinde olan survivor parkurunu hizmete açtıklarını söyledi.

Yarışmaların çok çetin ve çekişmeli geçtiğini dile getiren Elbi, bugün de "all-star" yarışmasını düzenlediklerini, heyecan artsın diye ödülü çocuklarla paylaştıklarını anlattı.

Elbi, parkurun yetişkinlere de hitap ettiğini, cumartesi günü de yarışmaları yetişkinlerle eleme usulü devam ettireceklerini belirtti.

Bu etkinliği geleneksel hale getireceklerini, gelecek yıl parkurları daha kapsamlı ve zorlu yapacaklarını ifade eden Elbi, "Karabiga'da mavi bayraklı plaja yakın, vatandaşların yoğun olduğu bölgede bu etkinliği yapıyoruz." dedi.

Survivor yarışmasına katılan 13 yaşındaki Batuhan Durak da parkurun çok eğlenceli olduğunu bu nedenle yaz tatilini güzel geçirdiklerini dile getirerek, "Çok güzel bir survivor parkuru yaptılar bizim için. Bu parkurda zorlukları aşıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Çanakkale'de olmayan bir survivor parkuru yapıldı buraya. Bizi de eğlendiriyor." dedi.

Parkurun çok güzel ve eğlenceli olduğunu ifade eden 10 yaşındaki Elif Garipcan da "Daireler ve çamur çukuru biraz zor. Diğer yerler kolay. Gerçekten çok güzel." diye konuştu.

Meryem Türken de böyle bir parkuru ilk kez denediğini belirterek, "Biraz can yakıyor ama eğlenceli. İlk defa denediğim için heyecanlandım." dedi.