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        Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 13:28 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:28
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        Çanakkale açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 düzensiz göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 18 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içindeki 17'si Afganistan, 1 İran uyruklu 18 kişi Sahil Güvenlik Botu "KB-20" tarafından kurtarıldı.

        Öte yandan Sahil Güvenlik Botu "TCSG-6" tarafından Ayvacık açıklarında hareketli bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan bot içindeki 12'si Yemen, 4'ü Somali uyruklu 16 düzensiz göçmen yakalandı.

        Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik karakoluna götürülen düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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