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        Engelli dalıcılar Anzak Koyu'ndaki batığa "zafer dalışı" yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:03 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:09
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        Engelli dalıcılar Anzak Koyu'ndaki batığa "zafer dalışı" yaptı
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        ÇANAKKALE (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Bağcılar Belediyesi işbirliği, Emniyet Genel Müdürlüğünün desteğiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF) engelli dalıcı sertifikasına sahip 6 engelli, kurbağa adamların eşliğinde Gelibolu Yarımadası'nda tarihi batığa dalış yaptı.

        Üniversitenin Erdek'te düzenlediği Engelli Dalış Kampının ardından dalıcılar, aileleriyle Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki Kabatepe İskelesi'ne geldi.

        Buradan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait "Şehit İdris Atalan" eğitim gemisiyle denize açılan engelliler ve aileleri, kısa bir yolculuğun ardından dalış yapılacak alana ulaştı.

        Dalış planının değerlendirilmesinin ardından 6 engelli dalıcı ve kurbağa adamlar, son hazırlıklarını tamamladı.

        Her engelli dalıcı, 2 kurbağa adam eşliğinde İngiltere'de 1865'te yolcu taşımacılığına yönelik inşa edilen ancak donanmanın emrine verilerek Çanakkale'de çıkarma görevlerinde sahilleri aydınlatmada kullanılan Anzak Koyu açıklarındaki "SS Milo" batığına dalış yaptı.

        Muharebelerde 26 Ekim 1915'te betonla doldurulup karaya oturtularak sabit iskeleye dönüştürülen, denizin 7 metre derinliğinde bulunan ve karadan da görülebilen batığa yapılan 20 dakikalık dalış suyun altından ve üstünden görüntülendi.

        Engelli dalıcılar ve kurbağa adamlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri "zafer dalışı"nın ardından denizde Türk bayrağı açtı.

        - "Engel durumunun hiçbir şeye engel olmadığını daha iyi anladım"

        Dalış etkinliğine katılan Bağcılar Engelliler Sarayı Spor Kulübü Üyesi Ali Sağlam, zafer dalışının çok güzel geçtiğini, batığı dolaştıklarını belirterek, "Daha önce başka dalışlar yaptım ama batık dalışını ilk kez yapıyorum. İnsan duygulanıyor, hüzünleniyor. Atalarımız burada bir savaş vermişler, bunların kalıntılarını görünce hüzünleniyor insan. Atalarımızı yad etmek ve bir anı olması amacıyla bu dalışı düzenledik. Polis arkadaşlarımız bize eşlik ettiler, onlar sayesinde daldık." diye konuştu.

        Üniversiteye yaptığı başvuru sonrası dalış eğitimi almaya başlayan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Yalgın ile "SS Milo" batığına eğitim dalışı gerçekleştiren görme engelli tarih öğretmeni Gülay Bora da şunları ifade etti:

        "Mükemmeldi, anlatılmaz yaşanır derler ya gerçekten çok güzeldi. Engel durumunun hiçbir şeye engel olmadığını daha iyi anladım böylelikle. Benim gibi deniz aşığı tüm engelli arkadaşlarıma buradan sesleniyorum, lütfen hiçbir engelin, bu spor için engel olmadığını unutmasınlar. Benim gibi dalmak isteyen arkadaşlarımı davet ediyorum."

        - "Çok keyifli bir etkinlikti"

        Denizcilik Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Ferhat Yalgın, engellilerin bir hafta süren deniz eğitimlerini üniversitenin yerleşkesinde tamamladıklarını ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünde zafer dalışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

        İzmir Emniyet Müdür Yardımcısı Alper Tuğbay da "zafer dalışı"nda Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı'nda görev yapan Deniz Polisi'ne destek vermek amacıyla İzmir'den geldiklerini belirtti.

        Tuğbay, Cumhuriyetin yeni yüzyılında da engellilerle ilgili faaliyetler yapmayı sürdüreceklerini aktardı.

        Çanakkale Deniz Polisi Eğitim Merkezi Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü Kurbağa Adam Ufuk Deliktaş, böyle bir etkinliğe destek verdikleri için çok gururlu olduklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

        "Özel arkadaşlarımızla ilgilenmek bizler için şeref. Zaten dalış konusunda gayet iyi bir ekibimiz var. Dolayısıyla sıkıntı olmadan arkadaşlar çok güzel bir dalış yaptı. Çok keyifli bir etkinlikti, kendilerine çok teşekkür ederiz."

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