Çanakkale'de 210 litre zeytinyağı çalan 3 zanlı yakalandı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 bidon içindeki 210 litre zeytinyağını çalan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Gülpınar köyünde 4 bidon içindeki 210 litre zeytinyağının çalınması üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli kiraladıkları araç içinde yakalandı. Araçta yapılan aramada ise 4 bidon içindeki toplam 210 litre zeytinyağı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.