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        Çanakkale'de 210 litre zeytinyağı çalan 3 zanlı yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:35 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:38
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        Çanakkale'de 210 litre zeytinyağı çalan 3 zanlı yakalandı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 4 bidon içindeki 210 litre zeytinyağını çalan 3 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

        Gülpınar köyünde 4 bidon içindeki 210 litre zeytinyağının çalınması üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonda 3 şüpheli kiraladıkları araç içinde yakalandı. Araçta yapılan aramada ise 4 bidon içindeki toplam 210 litre zeytinyağı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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