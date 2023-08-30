Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen ile 3 insan kaçakçısı yakalandı
ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesinde sahil güvenlik ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 insan kaçakçısı ile Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ekipleri, Ezine ilçesine bağlı Akçakeçili köyü Aktaş ovası açıkları ile karada düzensiz göçmenlere yönelik operasyon düzenledi.
Ekipler operasyonda 15'i çocuk ve 7'si kadın Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen ile bu kişileri kaçırmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.
Operasyonda 1 şişme bot ile 1 araç ele geçirildi.
Düzensiz göçmenlerin Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği, jandarma tarafından gözaltına alınan 3 insan kaçakçısının da işlemlerin ardından Ezine'de adliyeye sevk edileceği bildirildi.