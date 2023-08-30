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        GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Çan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 16:07 Güncelleme: 30.08.2023 - 16:07
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        GÜNCELLEME - Çanakkale'nin Çan ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Koyunyeri Göleti mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

        Çan Orman İşletme Müdürlüğü Karadağ Şefliğindeki Erenler Kulesi'nden gelen ormanlık alandan duman çıktığı ihbarı üzerine, ekipler olay yerine sevk edildi.

        Çanakkale ve Bayramiç'te konuşlu 2 helikopter, Edremit'ten 2 uçak ile Çan Orman İşletmesi ve çevredeki işletmelerden kara unsurları, yangına müdahaleye başladı.

        Belediye ekipleri ile çevre köylerde yaşayan vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

        Yangın nedeniyle 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

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