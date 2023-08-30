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        Çanakkale yangınında zarar gören çiftçilere Gelibolu'dan destek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 22:40 Güncelleme: 30.08.2023 - 22:46
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        Çanakkale yangınında zarar gören çiftçilere Gelibolu'dan destek
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        ÇANAKKALE (AA) - Gelibolu Belediyesince, 22 Ağustos'ta çıkan ve yaklaşık 2 gün süren orman yangınından etkilenen çiftçilere saman desteği yapıldı.

        Gelibolu Belediyesinden yapılan açıklamada, 4 bin 80 hektar alanın zarar gördüğü yangın sonrası mağdur olan hayvan üreticileri için hazırlanan saman yüklü tırın yola çıktığı belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar, "Yangında zarar gören çiftçilerimiz için elimizden gelen desteği bölgeye vereceğiz." ifadesini kullandı.

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