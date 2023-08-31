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        Azerbaycanlı şehit çocukları Çanakkale'deki müze ve şehitlikleri ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 09:47 Güncelleme: 31.08.2023 - 09:51
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        Azerbaycanlı şehit çocukları Çanakkale'deki müze ve şehitlikleri ziyaret etti
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        ÇANAKKALE (AA) - Azerbaycan'dan gelen şehit çocukları, Türkiye Azerbaycan İşadamları ve Sanayicileri Birliği (TÜİB) ile Azerbaycan YAŞAT Fondu (Yaşat Vakfı) organizasyonuyla Çanakkale'nin tarihi ve turistik bölgelerini gezdi.

        Çanakkale'ye 4 günlük gezi kapsamında gelen çocuklar, tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki müze ve şehitlikleri, Troya Ören Yeri ile müzesini, Aynalı Çarşı'yı, Deniz Müzesi'ni ziyaret etti.

        Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanlarını rehber eşliğinde gezen konuklar, Şehitler Abidesi'ni, 57. Alay Şehitliği'ni, Conkbayırı'nı, ihya edilen şehitlikleri görme imkanı buldu.

        Şehit çocuklarına eşlik eden TÜİB Eğitim ve Kültür Komisyonu Başkanı Ragıp Sarı, yaptığı açıklamada, bu organizasyonda Gençlik ve Spor Bakanlığının kendilerine ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Çocukların önce İstanbul'da Marmaracık Gençlik Kampı'nda etkinliklere katıldığını, ardından tarih ve kültür gezisi için Çanakkale'ye geçtiklerini belirten Sarı, "Çanakkale'de hem tarih hem kültür gezisi yaptık. Onları hem tarih açısından bilgilendirmek hem de bu toprakları şehit çocukları olarak özümsemelerini, buradaki duyguları kendi içlerinde yansıtmalarını istedik." dedi.

        Yaşat Vakfı Temsilcisi Elvin Nesibov da Azerbaycanlı şehit çocuklarının Çanakkale'de bulunmaktan çok memnun olduklarını dile getirerek, "Bu etkinlikle çocuklar yeni arkadaşlar buldular, Türkiye'den yeni dostluklar edindiler. Geziyorlar, öğreniyorlar, Türkiye'yi yeniden keşfediyorlar. Bu kardeşlik bağlarını ileri taşıyoruz." diye konuştu.

        Geziye katılan çocuklardan Ruslan Orucov, Gelibolu Yarımadası'nda bulunmaktan büyük bir şeref duyduğunu anlattı.

        Orucov, "Çanakkale'de yaşananları yakından tanımak büyük bir şerefti. Bu anı yaşadığım için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

        Ömer Nudireliyev ise tarihi alanları gezerken çok duygulandığını aktararak, "Türkiye'nin tarihini daha fazla öğrendim, hem de Çanakkale'nin geçmişini öğrenmiş olduk. Hem ben hem de Azerbaycanlı kardeşlerim çok duygulandık. Burayı sevdik. Gezi sırasında Boğaz'da geçen savaş beni çok etkiledi." dedi.

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