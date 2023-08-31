Çanakkale'de teknelerini hazırlayan balıkçılar av alanlarına duayla uğurlandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyündeki barınakta son hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar, av sezonu yasağının sona ereceği saati beklemek üzere av alanlarına doğru denize açıldı.

Kemer köyü balıkçı barınağında, 2023-2024 su ürünleri av sezonu açılış töreni gerçekleştirildi.

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Kemer Köyü Su Ürünleri Kooperatifi önündeki törende yaptığı konuşmada, balıkçılara bereketli bir av sezonu geçirmeleri temennisinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ da bu gece yarısı av sezonunun açılacağını hatırlattı.

Çanakkale'nin, hayvancılıkta, bitkisel üretimde iddialı olduğu kadar su ürünlerinde de çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getiren Karadağ, "İlimizde 843 balıkçı gemisi çalışıyor. 671 kilometre kıyı şeridine sahip olan ilimiz, Muğla'dan sonra ikinci en uzun kıyıya sahip olan ildir. Marmara Denizi, Ege Denizi, Boğazlar ve aynı zamanda adalara sahip olmamız, bizim potansiyel av ve avcılık sahalarına sahip olduğumuzu gösteriyor. Güzel bir sezon geçirmenizi diliyorum." diye konuştu.

Son hazırlıklarını gözden geçiren balıkçılardan Ali Aksoy ise sezona hazır olduklarını ifade etti.

Cihazlarının bakımını yaptıklarını aktaran Aksoy, "Şu anda denizde hamsi ve sardalya var. İnşallah hayırlı bir av sezonu olur. Ucuz balık yiyeceğiz." dedi.

Sami Koç da sezona hazır olduklarını ifade ederek, "Ağ tamirimizi bitirdik. Teknelerimizin bakımlarını yaptık. Denizden bu sezon umutluyuz. İnşallah bu av sezonunda çok hamsi tutacağız. Halkımız bu av sezonunda ucuz balık yiyecek." diye konuştu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve daire müdürlerinin de katıldığı programda dua edilmesinin ardından halat çözerek denize açılan balıkçılar, av alanlarına giderek yasağın sona ereceği saati beklemeye başladı.