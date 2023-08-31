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        Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 21:35 Güncelleme: 31.08.2023 - 21:35
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        Çanakkale açıklarında 27 düzensiz göçmen yakalandı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında düzenlenen operasyonda, Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalanırken insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

        Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı ve MİT Başkanlığı ekiplerince Akçakeçili köyü Aktaş Ovası açıklarında ve karada ortaklaşa operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, 7'si kadın, 5'i erkek, 15'i çocuk olmak üzere Afganistan uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı, insan kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

        Düzensiz göçmenleri taşıyan 1 şişme bot ve 1 araca el konuldu.

        Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye götürülürken, düzensiz göçmenler Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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