Çanakkale'de av sezonunun başlamasıyla sardalya fiyatları geriledi

ÇANAKKALE (AA) - Denizlerde sona eren av yasağı sonrası Çanakkale'de sardalya fiyatları 200 liradan 100 liraya düştü.

Gelibolu Balık Hali'nde yasak sonra bazı türlerde bolluk yaşanırken sardalye balığının kilogram fiyatı yarı yarıya azaldı.

Yasak öncesi kilogramı 200 liradan tezgaha çıkar sardalyenin fiyatı 100 liraya geriledi.

Hal esnafından Erol Gül, yaptığı açıklamada, yasağın sona ermesiyle fiyatların düştüğünü söyledi.

Sardalyanın bölgenin en önemli simge balığı olduğunu aktaran Gül, "Sardalya ucuzladığı gibi diğer balık çeşitleri de ucuzlamaya başladı. İleriki günlerde bu fiyatlar daha da düşecek. Özellikle sardalya şimdi ızgara yapmak isteyenler için tam zamanı." dedi.