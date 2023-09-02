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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne balıkçı barınağına yanaştırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 08:03 Güncelleme: 02.09.2023 - 08:10
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        Çanakkale Boğazı'nda arızalanan tekne balıkçı barınağına yanaştırıldı
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle balıkçı barınağına yanaştırıldı.

        Boğazda seyir halindeki 7 metrelik özel teknenin makineleri, Kepez mevkisi önlerinde arızalandı.

        Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

        4 kişinin bulunduğu tekne yedeklenerek arızanın giderilmesi için Sarıçay'daki balıkçı barınağına yanaştırıldı.

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