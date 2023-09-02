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        Bigaspor'un idari binası ve lokali yenilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 10:05 Güncelleme: 02.09.2023 - 10:09
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        Bigaspor'un idari binası ve lokali yenilendi
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        ÇANAKKALE (AA) - Bigaspor'un mevcut idari binası ve lokali yenilenerek hizmete açıldı.

        Kulüp tesislerinde düzenlenen açılış törenine Biga Kaymakamı Erdinç Dolu, Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şadan Doğan, Bigaspor'un kulüp başkanı Okan Ergüven ve antrenörü Kadri Arslan, siyasi partilerin temsilcileri, sporcular ve veliler katıldı.

        Okan Ergüven, törende yaptığı konuşmada, idari ve teknik kadrolar ile futbol A takımını oluşturarak çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Günde çift idmanla çalışmalara devam ettiklerini belirten Ergüven, şöyle konuştu:

        "10 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası maçları ile Çanakkale'mizi temsil edeceğiz. Bugün, 120 sporcu çocuğumuzun eğitim aldığı yaz spor okulunun kapanışını yapıyoruz. Yaz okulumuza sponsor olan firmalara teşekkür ederiz. Çocuklarımızın spor eğitimi almalarını çok önemsiyoruz. Bu nedenle de kış futbol okulu olarak da kararı aldık, eğitimlerimiz devam edecek. Lokalimizi ve idari binamızı 20 günde yeniledik. Biga'ya yakışır bir Bigaspor'a katkı sunan firmalara ve başkanımız Bülent Erdoğan'a, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız Şadan Doğan'a teşekkür ederiz. Herkesi Bigaspor'a üye olmaya davet ediyoruz."

        Konuşmaların ardından yenileme çalışmalarına katkı sunanlara plaketleri verildi.

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