Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanından sonra Gelibolu'ya ilk gelişinin 95'inci yıl dönümü kutlandı

ÇANAKKALE (AA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyet'in ilanından sonra cumhurbaşkanı olarak Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine ilk gelişinin 95'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Tören öncesi ilçe geneli Türk bayraklarıyla donatıldı. Ardından Gelibolu Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na Gelibolu Kaymakamı Bekir Abacı, 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Gelibolu Belediye Başkanı Mustafa Özacar tarafından çelenk bırakıldı, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Belediye Başkanı Özacar, törende yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 100 yıllık Cumhuriyet'in mimarı olduğunu söyledi.

Atatürk’ün, cumhurbaşkanı olarak Gelibolu’yu onurlandırmasının 95'inci yıl dönümü kutladıklarını belirten Özacar, şöyle konuştu:

"95 yıl önceki ziyaretin sahibi, aynı zamanda Kuvayımilliye ile abideleşen cesaretin, toplumsal hayattan hukuka, şehircilikten sanata büyük bir maharetin, Cumhuriyet'in getirdiği aydınlık bir düzenin sahibidir. Gelibolu’nun 95 yıl önceki misafiri, onurlu bir ulus ve tam bağımsız bir ülke için sadece Kurtuluş Savaşı’nın yeterli olmadığını görerek bu topraklarda bu kez de eğitim savaşını başlatmıştır. Bu güzel şehir Gelibolu, 95 yıl önce gelen ve bu coğrafyayı bizim kılanın sayesindedir, ciğerlerimize çektiğimiz bu hava, uğruna dövüştüğümüz hürriyet, mücadele verdiğimiz özgürlük bizimdir."