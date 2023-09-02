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        Çanakkale'de gece aracıyla uçuruma yuvarlanarak ölen sürücü sabah fark edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 12:36 Güncelleme: 02.09.2023 - 12:44
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        Çanakkale'de gece aracıyla uçuruma yuvarlanarak ölen sürücü sabah fark edildi
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde uçurumda yuvarlanarak dere yatağına devrilen kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Evciler köyünden Çavuşlu köyüne gitmek üzere yola çıkan Metin Ergin (58) idaresindeki 17 AP 139 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yaklaşık 50 metre yükseklikten dere yatağına devrildi.

        Kamyonetin altında kalarak yaşamını yitiren sürücünün cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Metin Ergin'in dün gece evinden ayrıldığı, kazanın sabah bölgeden geçen sürücüler tarafından fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ekiplerine bildirildiği öğrenildi.

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