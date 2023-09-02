Lapseki'de yaz spor okulu etkinlikleri sona erdi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye ve Lapseki Spor Kulübü tarafından öğrencilere yönelik düzenlenen yaz spor okulu etkinlikleri tamamlandı.

Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, sertifika töreninde yaptığı konuşmada, öğrencileri etkinliğe katılan anne ve babalara teşekkür etti.

Çocuklara yaz spor okulunda sadece futbol öğretilmediğini ifade eden Yılmaz, "Büyüğe saygı, küçüğe sevgi okullarında nasıl davranacakları, derslerine önem vermeleri, arkadaşlarıyla olan ilişkileri. Kısacası burada ekibimiz çocuklarınıza eğitim veriyor. Ben burada çocuklarımıza eğitim veren onlara ağabeylik, öğretmenlik yapan teknik ekibe çok teşekkür ediyorum. İnşallah seneye buluşmak üzere." dedi.

Lapsekispor Teknik Direktörü Arkın Kamaşık ise yaz spor okulumuza katılımın oldukça fazla olduğunu anlattı.

Bu yıl 80 öğrenci ile başladıkları etkinlikte 120 öğrenciye ulaştıklarını vurgulayan Kamaşık, "Yaz spor okulumuz iki ay kadar sürdü yaz spor okulumuzda yaşları 6 ile12 yaş arasında şu an 80 öğrencimiz var. Yaz spor okuluna katılan öğrencilerimize biz ekip olarak başta saygı, sevgiyi öğretiyoruz sporu sevdirmenin yollarını arıyoruz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' dediği gibi bizde bu yolda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından yaz okuluna katılan öğrencilere sertifikaları verildi.