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        Çanakkale'de ahırda çıkan yangında 90 küçükbaş hayvan telef oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 00:23 Güncelleme: 03.09.2023 - 00:23
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        Çanakkale'de ahırda çıkan yangında 90 küçükbaş hayvan telef oldu
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        ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Biga ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 90 küçükbaş hayvan telef oldu.

        İlçeye bağlı Kocagür köyünde Ümit Uzun'a ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın, Biga Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Ahırda inceleme yapan ekipler, yem karma makinesi ve 2 bin ot balyasının yandığını, 90 küçükbaş hayvanın da telef olduğunu tespit etti.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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